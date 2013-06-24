Президент України зустрівся з українськими ветеранами — переможцями та учасниками Ігор нескорених (Invictus Games) і відзначив їх державними нагородами

Володимир Зеленський зазначив, що ці люди — приклад нескореної віри та надзвичайної сили.

«З нескорених починається нація. Ви чудово знаєте ці важливі слова. І не лише тому, що це офіційне гасло Invictus Games, а передусім через те, що ви є реальним, живим доказом і підтвердженням саме цих слів», — сказав глава держави.

«На війні це була сила вашої мудрості, доблесті. Зараз це сила вашої волі, здатність долати будь-що, будь-які складнощі в боротьбі за себе, за майбутнє, за життя», — додав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна шанує всіх, хто захистив нашу незалежність ціною свого здоров’я та життя. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських воїнів.

Глава держави вручив переможцям та учасникам Ігор нескорених ордени «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

Серед нагороджених — ветерани АТО/ООС та повномасштабної війни, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на Іграх нескорених у Дюссельдорфі 2023 року та у Ванкувері й Вістлері 2025 року. Вони змагалися у велоспорті, сноубордингу, бігу, плаванні, бігових та гірських лижах (сидячи), веслуванні на тренажерах, штовханні ядра, метанні диска, біатлоні (для людей з порушеннями зору), баскетболі UNQ та інших дисциплінах.

Ігри нескорених (Invictus Games) — міжнародний захід з адаптивних видів спорту, який заснував принц Гаррі, герцог Сассекський, 2014 року для військовослужбовців та ветеранів, які мають поранення, травми чи хвороби. Україна бере участь у змаганнях із 2017 року. За час виступів на Іграх нескорених представники нашої країни здобули понад 100 медалей.

Джерело:

Офіс Президента