Міністр оборони Михайло Федоров закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для розвитку засобів протидії балістичним ракетам, продовжити фінансування програми PURL, а також забезпечити швидке і гнучке використання фінансової підтримки ЄС.

Під час відеоконференції із представниками групи E5 — Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії — Михайло Федоров обговорив пріоритети посилення протиракетної оборони. У заході взяли участь віцепрем’єр­міністр — міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк­Камиш, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, міністр Збройних сил Франції Катрін Вотрен, високий представник ЄС Кая Каллас та заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.

Михайло Федоров заявив, що європейська оборонна промисловість має терміново наростити виробничі спроможності у сегменті засобів протидії балістичним ракетам, оскільки нинішні обсяги виробництва залишаються критично низькими.

Україна запропонувала започаткувати спільні проєкти з європейськими країнами для розроблення та виробництва рішень проти балістики. Очільник Міноборони додав, що Україна вже реалізує власні ініціативи у цьому сегменті.

Окремо Михайло Федоров наголосив на необхідності продовження фінансування програми PURL, яка нині є основним механізмом отримання ракет PAC­3 для систем Patriot. Він висловив вдячність Борису Пісторіусу за ініціативу щодо додаткових постачань ракет PAC­3: Україна вже почала отримувати ракети в межах цих домовленостей.

«Швидке втілення домовленостей протягом годин — це приклад того, як ми маємо працювати», — підкреслив Михайло Федоров.

Він повідомив, що Україна готує пропозиції щодо посилення економічного тиску на росію. Зокрема йдеться про асиметричні заходи проти російського тіньового флоту, повідомляє Міноборони.