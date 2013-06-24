Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомивпро результати реалізації проекту «Офіцер-рятувальник громади», пердає пресцентр Урядовий портал.
«Врятувати життя, підтримати громаду, навчити діяти правильно в критичний момент. Саме заради цього три місяці тому ми запустили проект «Офіцер-рятувальник громади». Сьогодні він уже охоплює 96% громад України», - зазначив Міністр.
Він зауважив, що загалом у рамках проекту фахову підготовку пройшли 1 868 офіцерів, з яких 1 690 уже працюють безпосередньо в громадах.
За цей час офіцери-рятувальники:
- понад 19 800 разів залучалися до гасіння пожеж;
- більш як 1 900 разів виїжджали на виклики, пов’язані з ідентифікацією вибухонебезпечних предметів;
- понад 200 разів брали участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, більшість з яких були пов’язані з воєнними діями.
«Це все – про врятовані життя та збережене майно, про спокій та впевненість громадян. Продовжуємо зміцнювати систему безпеки, щоб кожна громада була захищена і готова до будь-яких викликів», - заявив Ігор Клименко.