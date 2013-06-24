На XII Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» у Києві відбулася презентація унікального проекту "Жіноче обличчя в дипломатії", що покликаний висвітлити роль жінок у формуванні зовнішньої політики України та сприяти гендерній рівності в дипломатичній сфері. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Презентували проект заступник Міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, керівник Центру публічної дипломатії ДАУ, співзасновник Асоціації “Подружжя українських дипломатів” Тетяна Сибіга, директор Департаменту публічної дипломатії дипломатії та комунікацій Вікторія Ляліна-Бойко.

Проект “Жінка в дипломатії” був започаткований у 2024 році Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин, професором пані Іриною Матяш, спільно з Асоціацією “Подружжя українських дипломатів” та її співзасновником пані Тетяною Сибігою, а також видавництвом “Бук-Друк” за сприяння Міністерства закордонних справ України та підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

“Для мене особливо важливо, що у книгах лунають голоси подружжів дипломатів. Голоси, які раніше зазвичай були нечуті. Але сьогодні у нас нові обличчя дипломатії, серед яких подружжя дипломатів — активні актори культурної дипломатії та ініціатори благодійних проектів,” - підкреслила Тетяна Сибіга.

У рамках презентації було представлено спеціальне видання – “Жінка в дипломатії. Час війни”. До нового тому увійшли інтерв’ю та спогади кар’єрних дипломаток і подружжів дипломатів. Також нариси про Першу леді України Олену Зеленську та дружину лідера кримськотатарського народу Сафінар Джемілєву.

“Україна стала прикладом успішної воєнної дипломатії. Своєю сміливістю, наполегливістю, принциповістю та креативністю ми щодня доводимо, що неможливе - можливе. Ми змогли створити унікальні коаліції підтримки України. Максимально мобілізували міжнародні зусилля. Це дає нам можливість ефективно протистояти російській агресії,” - підкреслила Мар’яна Беца.

До гостей заходу також звернулися пані посли України: в США Оксана Маркарова, в Мексиці Оксана Драмарецька, в Швейцарії Ірина Венедіктова, в Ірландії Лариса Герасько, в Португалії Марина Михайленко.

Під час презентації заходу також презентували книгу "Казкова розповідь про королевича Ла-фі-Чаня, вояка Соя і дівчинку Кіо", прозовий твір відомої польської письменниці, дипломатки, перекладачки Казімєри Іллаковичівни, який вперше вийшов друком в Україні.

Довідково

Книжковий Арсенал є міжнародною подією, що організована Мистецьким арсеналом. Фестиваль відбувається з 2011 року, і став однією з найбільш впливових літературно-мистецьких подій Східної Європи. У 2019 році отримав звання "Найкращий літературний фестиваль світу". Місія Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал" — створювати такі взаємодії між людьми, спільнотами, інституціями, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства.