У понеділок, 18 серпня, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та Кабінет Міністрів України презентували Проект Програми дій Уряду, що окреслює ключові напрями державної політики на 2025-2026 роки. Участь у презентації взяв Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Під час дискусійної панелі Міністр розповів про роботу органів та підрозділів системи МВС та безпекові проекти, які вже успішно працюють у громадах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед них – Поліцейський офіцер громади, Офіцер-рятувальник громади та Служба освітньої безпеки. Міністр наголосив на важливості розбудови Центрів безпеки та запуску Служби 112 на всій території України, а ще – відзначив роботу органів та підрозділів системи МВС на лінії фронту.