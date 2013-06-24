Заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко і представники підпорядкованих МВС відомств під час зустрічі з делегацією Міжнародної організації з міграції обговорили прогрес у розробленні Стратегії інтегрованого управління кордонами та Стратегії державної міграційної політики.

«Міністерство внутрішніх справ України розглядає партнерство з Міжнародною організацією з міграції як ключовий елемент у зміцненні спроможностей державних органів у сферах міграційної політики, громадянства, притулку та інтегрованого управління кордонами. Співпраця з МОМ дала змогу втілити важливі ініціативи, зокрема наближення законодавства України до стандартів ЄС, а також підготовку нових стратегічних документів у сфері міграції та прикордонної безпеки», — заявила заступниця міністра.

Заступниця Генерального директора МОМ Сон А Лі заявила, що співпраця з МВС — це завжди про результат попри виклики, зумовлені повномасштабним вторгненням.

«Передовсім хочу висловити солідарність з українським народом, який демонструє хоробрість та стійкість у ці складні часи. Попри це наше партнерство триває, а ви демонструєте результат. Дякую за лідерство в захисті прав дітей, які перетинають кордон, і за підтримку європейських реформ», — наголосила Сон А Лі.

Принагідно Катерина Павліченко відзначила підтримку та всебічну допомогу МОМ в реалізації проєкту «Підтримка ЄС України: посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності». Вона наголосила, що на шляху до ЄС Міністерство внутрішніх справ розглядає забезпечення ефективного управління кордонами та розвиток сучасної міграційної політики як ключові компоненти державної політики. Саме тому МВС зацікавлене в подальшому просуванні відповідних стратегічних документів та тісній координації з міжнародними партнерами.

Голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко висловила вдячність МОМ за багаторічну підтримку та ефективне партнерство: «Для Державної міграційної служби МОМ — надійний і перевірений партнер. Ви пройшли з нами весь непростий шлях становлення і залишаєтеся поруч. Усе, що сьогодні працює як годинник — від ІТ-рішень до систем реєстрів, — значною мірою ваша заслуга. Ми цінуємо вашу підтримку в розбудові європейських стандартів», — зазначила Наталія Науменко.

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко відзначив важливість багаторічної співпраці з Міжнародною організацією з міграції та її вплив на системні зміни в безпеці кордонів: «Ми стратегічні партнери вже понад десять років. За цей час спільно реалізовано 33 успішні спільні проєкти. Завдяки МОМ ми змогли втілити всі ключові для нас ініціативи, зокрема розробити Стратегію інтегрованого управління кордонами. Багато технічних рішень напрацювали разом з вами, і кожен наш спільний крок — упевненість в успішному результаті».

Джерело: Міністерство внутрішніх справ