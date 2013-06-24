Проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної галузі обговорили Прем’єр­міністр України Юлія Свириденко і голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

«Аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, десяти його філій, зокрема трьох АЕС, за 2023—2025 роки, — зазначила очільниця уряду. — Домовилися, що проміжні підсумки аудиту мають бути готові у грудні. Матеріали аудиту буде направлено до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування».К

Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: ТОВ «Оператор ГТС України», ПАТ «Центренерго», АТ «Укргазвидобування».К

«Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми діятимемо оперативно, якщо буде виявлено порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств», — цитує слова Юлії Свириденко Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.