Міністерство у справах ветеранів України оголошує про початок п’ятого етапу набору на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Фахівець із супроводу — це перша людина, яка зустрічає наших Захисників і Захисниць після повернення у громаду, підтримує їхні сім’ї та родини полеглих Героїв, допомагає орієнтуватися у всіх питаннях державної підтримки.

Що входить до обов’язків фахівця:

▪️ інформаційний супровід та підтримка ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин;

▪️ консультації щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи;

▪️ надання юридичної допомоги.

Як подати заявку:

Заявки на участь у відборі приймаються онлайн — виключно через веб-платформу «є-Ветеран» у розділі «Електронні сервіси».

На платформі можна ознайомитися з умовами відбору, його етапами, порадами щодо підготовки резюме та відповідями на найпоширеніші запитання.

Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2025 року.

Кого ми шукаємо:

Фахівцем із супроводу може стати людина, яка:

▪️ має досвід роботи у соціальній сфері, психології, реабілітації чи дотичних галузях;

▪️ розуміє специфіку роботи з ветеранами й ветеранками, їхні потреби та виклики;

▪️ готова допомагати у поверненні до цивільного життя;

▪️ вміє слухати, підтримувати, будувати довірливий контакт і працювати в команді.

Необхідні вимоги:

▪️ громадянство України;

▪️ рівень освіти не нижче бакалавра у таких галузях знань:

A «Освіта» (усі спеціальності);

B «Культура, мистецтво та гуманітарні науки» (В8 «Богослов’я», В9 «Історія та археологія», В11 «Філологія (за спеціалізаціями)», В14 «Організація соціокультурної діяльності»);

C «Соціальні науки, журналістика та інформація» (С1 «Економіка», С2 «Політологія», С3 «Міжнародні відносини», С4 «Психологія», С5 «Соціологія», С7 «Журналістика»);

D «Бізнес, адміністрування та право» (D1 «Облік і оподаткування», D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», D3 «Менеджмент», D4 «Публічне управління та адміністрування», D5 «Маркетинг», D6 «Секретарська та офісна справа», D8 «Право», D9 «Міжнародне право»);

F «Інформаційні технології» (усі спеціальності);

G «Інженерія, виробництво та будівництво» (усі спеціальності);

I «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення» (усі спеціальності);

J «Транспорт та послуги» (J4 «Охорона праці»);

K «Безпека та оборона» (усі спеціальності).

Наявність реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) — за наявності.

Для подання заяви потрібні:

▪️ електронний підпис (файловий ключ, апаратний ключ або Дія.Підпис);

▪️ документ про освіту;

▪️ паспорт громадянина України (ID-картка);

▪️ облікова картка платника податків (РНОКПП) (за наявності);

▪️ довідка МСЕК (за наявності);

▪️ резюме (у довільній формі).

Де працюють фахівці із супроводу:

▪️ у комунальних установах або закладах;

▪️ у комунальних некомерційних підприємствах, що належать до сфери управління сільських, селищних, міських рад.

Приєднуйтесь до команди фахівців, яка щодня підтримує наших Захисників і Захисниць та допомагає їм знайти нові можливості у цивільному житті!

*Відбір на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій України та територій, на яких ведуться активні бойові дії (Ветерани війни та члени їхніх сімей є внутрішньо переміщеними особами і проживають в територіальних громадах інших областей, а отже, звертаються до фахівця із супроводу по місцю фактичного проживання).

Послугу подачі заяви на відбір розроблено Мінветеранів за сприяння «Проєкту підтримки Дія», що втілюється Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.

Реалізується у межах Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської.