Під співголовуванням Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби та Міністра молоді та спорту Матвія Бідного, урядовці та представники громад обговорили новий сезон проекту «Пліч-о-пліч: всеукраїнські шкільні ліги». Цей проект з учнівського спорту започаткували за ініціативи Президента України Володимира Зеленського у 2023 році, і він вже став наймасштабнішим за всю історію України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба зазначив, що під час війни масовий спорт є ознакою стійкості суспільства.

«Це має надзвичайно велике значення, адже громади переживають обстріли, евакуації, руйнування, але наші діти продовжують навчатися, тренуватися, брати участь у змаганнях. Це ознака стійкості нашої держави. «Пліч-о-пліч» — це не короткостроковий проект, це частина відновлення країни», — підкреслив Олексій Кулеба.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний подякував партнерам та оргкомітету за розвиток ініціативи. Він підкреслив, що шкільний спорт є важливим елементом єдності країни.

«Спорт — це про згуртованість, про дисципліну, про активність. Це те, чого ми дуже потребуємо сьогодні, як суспільство», — зазначив Матвій Бідний.

Міністр підкреслив, що у новому сезоні планується залучити більше 1 мільйона дітей до проекту, а також наголосив, що важливо залучати якнайбільше дітей та шкіл з прифронтових територій, з урахуванням безпекових умов.

Новий сезон «Пліч-о-пліч: всеукраїнські шкільні ліги» триватиме 10 місяців — від шкільного до всеукраїнського етапу. Сформувати команди та зареєструватися для участі можна до 31 жовтня — на офіційному сайті проекту https://scl.gov.ua/.

На думку заступника Міністра освіти і науки України Андрія Вітренка, такі масштабні спортивні змагання мають комплексний вплив. «Спорт важливий не лише для фізичного розвитку наших дітей, а й для підтримки їхнього ментального здоров’я», — пояснив урядовець.

Заступник Міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв переконаний, що «Пліч-о-пліч» — це можливість бути поруч, відчувати й мати підтримку.

«Торік у проекті також взяли участь прифронтові території: Луганська, Донецька, Запорізька, Сумська, Чернігівська, Харківська та Херсонська області. Це дуже важливо, щоб ці регіони країни були включені. Щира подяка саме прифронтовим територіям, бо ситуація там надзвичайно складна», — наголосив Сергій Тимофєєв.

За організацію та координацію проекту відповідає Державна установа «Агенція масового спорту України». Її директор Андрій Ребрина розповів подробиці нового сезону — учасники змагатимуться у 12 видах спорту. На всіх етапах проекту додається кросовий біатлон, настільний теніс, баскетбол 3х3.

«Бажаю кожній області залучити якомога більше дітей, щоб ми разом досягли нашої мети — 1 мільйон учасників шкільних ліг «Пліч-о-пліч», — акцентував Андрій Ребрина.

«Ми маємо постійно підіймати планку, хоч зараз вона вже досить висока. У січні ми прагнемо запустити ще й студентські ліги, тому прошу всіх максимально включитися в роботу та йти до спільного результату», — закликав голова Виконавчого комітету проекту Антон Нікулін.

Третій сезон «Пліч-о-пліч: всеукраїнські шкільні ліги» — новий етап поширення масового спорту та сприяння вихованню покоління активних, стійких і об’єднаних українців.