Міністерство фінансів України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство економіки України досягли прогресу у втіленні Стратегії розвитку фінансового сектору України (далі – Стратегія), презентованої громадськості у серпні 2023 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на кінець 2024 року за всіма індикаторами досягнення стратегічних цілей спостерігається позитивна динаміка: повністю реалізовано або виконується за графіком 87% заходів Стратегії.

Успішно завершено реалізацію чотирьох заходів:

розширення спектру державних облігацій;

затвердження Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки;

удосконалення корпоративного управління у фінансовому секторі;

удосконалення системи розкриття інформації емітентами.

Завдяки реалізації заходів ініціативи “Стійкі публічні фінанси” найкращий прогрес зафіксовано за ціллю І “Макроекономічна стабільність” – 25%. На другому місці реалізація цілі ІІ “Фінансова стабільність” (7%). Реалізація більшості заходів передбачає довготривалий горизонт виконання, в тому числі ухвалення законодавчих ініціатив у Парламенті. Відповідні заходи виконуються за графіком.

Також ключовими досягненнями реалізації Стратегії за 2023–2024 роки є:

затвердження Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування;

затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024–2026 роки;

затвердження Стратегії з розвитку кредитування;

затвердження Стратегії Фонду розвитку підприємництва;

затвердження Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року;

вдосконалення системи управління державними фінансами та публічними інвестиціями;

проведення оцінки стійкості, що включає AQR та оцінку показників діяльності 20 найбільших банків за базовим сценарієм із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу;

ухвалення Закону України “Про кредитні спілки”;

допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, зокрема цінних паперів іноземних емітентів (індекс S&P 500) та боргових цінних паперів;

ухвалення Закону України “Про аграрні ноти”, що передбачає запровадження нового фінансового інструменту – аграрної ноти як неемісійного цінного паперу;

внесення змін до Закону України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків” та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

реалізація пілотного проекту з реєстрації випуску кредитних нот.

Детальна інформація про перебіг виконання стратегічних заходів з розвитку фінансового ринку України станом на кінець 2024 року оприлюднено у Звіті.

Водночас продовження повномасштабної війни та висока невизначеність вимагають від регуляторів фінансового ринку актуалізації стратегічних заходів та ініціатив відповідно до нових викликів та різних сценаріїв розвитку подій. Тож Рада з фінансової стабільності 13 травня 2025 року схвалилаоновлення Стратегії, наразі вона готується до затвердження та подальшої публікації.

Довідково

Міністерство фінансів України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору Україниу 2023 році.

Метою Стратегії є забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України задля його стійкості, ефективності, конкурентоспроможності, інтеграції в міжнародний простір, здатного протистояти викликам, розвиватися та сприяти відновленню економіки України.

Стратегія визначає п’ять стратегічних цілей: макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, фінансова система працює на відновлення країни, сучасні фінансові послуги, інституційна спроможність регуляторів та ФГВФО. Стратегічні цілі декомпозовані у 26 стратегічних ініціатив розвитку фінансового сектору України. Реалізація Стратегії передбачає виконання 99 стратегічних заходів, розподілених за стратегічними ініціативами. Моніторинг досягнення стратегічних цілей проводиться за 11 індикаторами.