Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев провів робочу нараду з керівниками Держводагентства та Держрибагентства щодо прискорення реалізації реформи зрошення. Участь у засіданні також взяв заступник Міністра Тарас Висоцький. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністр наголосив, що все меліоративне майно має бути передано до Держрибагентства, на яке покладено функції реалізації державної політики у сфері меліорації.

«Міністерство приділяє особливу увагу реформі зрошення, ми прагнемо пришвидшити її реалізацію. Зокрема, до 1 грудня плануємо, аби меліоративне майно було передане Держрибагентству та організаціям водокористувачів, якщо надійдуть відповідні запити. Це важливо, аби аграрії могли ефективно працювати», — підкреслив Олексій Соболев.

За його словами, наразі необхідно сконцентрувати увагу на пошуку ресурсів, в тому числі, грантових, для реконструкції меліоративних систем, підвищення ефективності їх використання, зменшення втрат води та підвищення енергоефективності.

Учасники наради домовилися продовжити роботу щодо оптимізації державних витрат, підвищення ефективності управління, зокрема, у сфері меліорації.