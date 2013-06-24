Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький провів робочу зустріч щодо стимулювання та розвитку рибного господарства. У заході взяли участь голова Держрибагентства Ігор Клименок, представники обласних військових адміністрацій і територіальних органів агентства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасники обговорили стратегічні напрями щодо зміцнення потенціалу галузі, забезпечення її сталого розвитку і підвищення продовольчої безпеки держави. А також реалізацію державних програм розвитку рибного господарства та заходи з відтворення водних біоресурсів. Зокрема, зариблення українських водойм у 2025-2026 роках. До того ж, розглянули питання розробки та впровадження критеріїв для визначення критично важливих підприємств рибної галузі.

Такий крок дозволить визначити компанії, які відіграють стратегічну роль у забезпеченні продовольчої безпеки України, та запровадити для них можливість бронювання працівників. Це сприятиме безперебійному функціонуванню аквакультурних, рибопереробних і рибодобувних підприємств в умовах воєнного стану.

«Дякую обласним адміністраціям за стабільне фінансування програм із зариблення водойм. Ці програми є критично важливими для підтримання екологічного балансу, збереження популяцій цінних видів риб і створення стійкої сировинної бази для рибопромислового комплексу країни», - наголосив Тарас Висоцький.

Важливим аспектом зустрічі стала й ініціатива щодо закупівлі української рибної продукції комунальними закладами охорони здоров’я. Також було визначено коло першочергових завдань, спрямованих на комплексний розвиток рибного господарства України.

Ухвалені рішення стануть основою для подальших кроків для зміцнення потенціалу рибної галузі та її інтеграції в національну економіку.