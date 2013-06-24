Хартія стійкості людського капіталу (Human Capital Resilience Charter) (HCR) — це комплексна система, покликана сприяти створенню стійкого, інклюзивного та сталого ринку праці в Україні. Вона підкреслює важливість людського капіталу як ключового чинника економічного відновлення та конкурентоспроможності. Хартія визначає принципи, за якими роботодавці повинні підтримувати реінтеграцію робочої сили, зокрема ветеранів та переміщених працівників, а також сприяти розвитку навичок і добробуту працівників.

Хартія включає такі принципи:

– Лідерство та відповідальність.

– Доступність, інклюзивність та рівність.

– Гнучкість та адаптивність.

– Постійний розвиток навичок.

– Партнерство та співпраця.

– Підтримка ветеранів та мобілізованих працівників.

– Прозорість та етика.

– Інновації.

– Комплексний підхід.

Хартія пропонує перспективну концепцію, яка має на меті:

Об’єднати український уряд, міжнародних зацікавлених сторін та приватний сектор навколо спільної програми, заснованої на цінностях, де людський потенціал визнається найважливішим рушієм відновлення та конкурентоспроможності.

Включити принципи рівності, адаптивності та добробуту працівників в основу економічної стратегії України.

Переосмислити роль ринку праці у післявоєнному відновленні, підвищивши значення людського капіталу як стратегічного важеля для відбудови української економіки.

Ключові цифри та висновки:

Економічний вплив: Тривала війна призвела до скорочення економічного виробництва України приблизно на третину, а рівень безробіття досяг піку (35 %) у 2023 році, після чого мав тенденцію до зниження (12 %) у середині 2025 року.

Ветерани: Очікується, що приблизно 500 000 ветеранів повернуться на ринок праці, що вимагатиме цілеспрямованої підтримки для розвитку навичок та послуг з охорони психічного здоров'я.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО): Понад 6 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами, що має значний вплив на регіональні ринки праці та житло.

Вимушені зовнішні мігранти: Майже 4 мільйони українців шукали притулку за кордоном, і багато з них, як очікується, повернуться після війни, що ще більше вплине на динаміку ринку праці.

Джерело: Міністерство економіки