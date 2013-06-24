З початку відкриття ринку сільськогосподарських земель у липні 2021 року в Україні укладено понад 330 тисяч угод купівлі­продажу. Загальна площа земель, що перейшли у власність за цей час, сягнула 1 млн гектарів. Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик. За його словами, попри повномасштабну війну ринок демонструє стабільний розвиток. Середня ціна гектара землі з моменту відкриття ринку зросла на 96% і на початок 2026 року становила понад 64 тис. грн за гектар.

«Ринок земель в Україні фактично новий, який працює вже п’ятий рік, і більшу частину цього часу — в умовах повномасштабної війни. Кількість угод і площа земель в обігу зростають, а ціна землі стабільно підвищується. Це підтверджує, що ринок розвивається і працює ефективно», — зазначив Денис Башлик.

Лідер за кількістю укладених угод — Сумська область, де продано понад 32 тисячі земельних ділянок. Також серед регіонів з найактивнішим ринком — Полтавська та Чернігівська області. Найменше угод зафіксовано у Волинській, Рівненській та Запорізькій областях.

У загальному обігу перебувають приблизно 3% всієї площі сільськогосподарських земель України, що свідчить про поступовий контрольований розвиток ринку.

За словами Дениса Башлика, поширені раніше побоювання щодо масового продажу землі або її купівлі іноземцями не справдилися. В Україні діють запобіжники, які не дозволяють іноземним громадянам чи компаніям купувати сільськогосподарські землі.

Нині на ринку землі присутні дві основні категорії покупців: агровиробники, які купують землю для обробітку, та інвестори, які розглядають землю як довгостроковий актив і передають її в оренду. Обидві категорії формують стабільний попит і підтримують зростання вартості земельних активів.