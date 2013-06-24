Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко здійснив робочу поїздку до Чернігівської області. В межах візиту Міністр провів дві наради та відвідав кілька медичних закладів області, зокрема Корюківську центральну районну лікарню, Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Чернігівську обласну лікарню. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми маємо чіткий пріоритет – якісна, доступна та безоплатна медична допомога, незалежно від того, це обласний центр чи прикордонна громада. В умовах війни медична система не просто вистояла, вона розвивається – від оновлення лікарень до створення реабілітаційних центрів нового зразка. Попри близькість до фронту, Чернігівщина продовжує розвивати медичну інфраструктуру та забезпечувати людей необхідною допомогою», – зазначив Віктор Ляшко.

Під час робочої наради з головами громад і керівниками медичних закладів прикордонних територій в Корюківці основну увагу було зосереджено на викликах, із якими стикаються прикордонні громади, – зокрема щодо доступності ліків. Йшлося про можливості розширення мережі мобільних аптечних пунктів, підтримку фельдшерсько-акушерських пунктів, що реалізують медпрепарати, а також про важливість ініціативи «Укрпошта.Аптека».

Наразі в Чернігівській області працює три мобільні аптеки. Їхні маршрути охоплюють 115 населених пунктів. 82 фельдшерсько-акушерські пункти регіону мають договори з аптеками на реалізацію ліків. Крім того, у трьох прикордонних районах Чернігівщини діє 75 аптек та аптечних пунктів, а також 22 відділення «Укрпошти», де мешканці можуть отримати замовлені препарати з безоплатною доставкою.

«Держава формує системний підхід до забезпечення доступу до ліків – це і мобільні аптечні пункти, маршрути яких вже охоплюють понад 1000 населених пунктів, і механізм реалізації препаратів через фельдшерсько-акушерські пункти, і безоплатна доставка ліків “Укрпоштою” у найвіддаленіші громади. Ми вже змінили регуляторні вимоги, спростили відкриття аптек у селах і збільшили ліміти на реалізацію ліків через ФАПи. І далі будемо працювати, аби жоден українець не залишився без доступу до необхідного лікування – незалежно від того, де він живе», – підкреслив Віктор Ляшко.

Окреме питання – робота первинної медичної допомоги. У Чернігівській області зараз працює 600 лікарів первинної ланки – їх кількість стабільна протягом останніх п’яти років. Середній вік сімейного лікаря в регіоні – 54 роки. Чернігівщина демонструє найкраще в Україні співвідношення кількості медсестер до кількості лікарів на “первинці” (1,80). За результатами 2024 року медзаклади первинки отримали від НСЗУ 629 млн грн, у 2025 – уже понад 260 млн грн.

Що стосується прикордонних районів області – Чернігівського, Новгород-Сіверського та Корюківського – тут функціонує 8 лікарень спроможної мережі, 37 місць надання первинної медичної допомоги, 75 аптек та аптечних пунктів, 17 пунктів базування «екстренки».

Також учасники обговорили стимули, які запроваджує уряд для лікарів, які готові працювати у сільській місцевості або у прифронтових регіонах. Це, зокрема, одноразова виплата у розмірі 200 тисяч гривень для молодих фахівців, які розпочинають свою трудову кар'єру, забезпечення їх житлом і підвищені коефіцієнти виплат.

Під час відвідання Корюківської лікарні Міністр оглянув захисну споруду цивільного захисту, яка була збудована коштом державної субвенції та співфінансування громади. Укриття розраховане на 500 осіб, тут забезпечені умови для надання медичної допомоги. Це реальний приклад того, як інвестиції держави в медичну інфраструктуру працюють на захист пацієнтів та медиків в умовах війни.

Нагадаємо, у 2024 році Кабінет Міністрів виділив 1 млрд грн на будівництво укриттів у медзакладах. Кошти розподілялись передусім серед закладів на прифронтових територіях. Наразі будівництво 22 об’єктів вже завершено, ще 23 – на фінальних стадіях.

Також Віктор Ляшко ознайомився з ходом реконструкції неврологічного та реабілітаційного відділень у Корюківській центральній районній лікарні, зокрема інсультного блоку, розрахованого на 12 ліжок. Загалом модернізовані відділення забезпечать 38 ліжко-місць для пацієнтів із неврологічними захворюваннями та 20 – для реабілітації. Роботи здійснюються за підтримки бельгійського агентства з міжнародного розвитку Enabel, загальна вартість проекту становить 26 млн грн. Завершити реконструкцію планується до кінця 2025 року.

Окрему увагу під час поїздки було приділено екстреній медицині. На нараді в Чернігівському обласному центрі екстреної медичної допомоги обговорили навантаження на бригади, логістику викликів і кадрову ситуацію. У 2024 році до служби звернулися понад 156 тисяч осіб, а лише за перший квартал 2025 року – майже 38 тисяч. Бригади здійснили понад 151 тисячу виїздів торік і вже понад 37 тисяч – цього року. Щодня на номер 103 надходить до 500 звернень, а середнє навантаження на одну бригаду – близько п’яти викликів на добу. Сьогодні в області працює понад 1100 фахівців. Автопарк центру налічує 125 санітарних автомобілів, з них 112 – нові, отримані впродовж останніх п’яти років. З початку повномасштабного вторгнення внаслідок ворожих атак втрачено дві автівки швидкої допомоги, загинули троє парамедиків, ще двоє працівників зазнали поранень. Попри всі виклики, служба демонструє стійку роботу, зберігаючи високі показники доїзду до пацієнтів: у 73% випадків – менш ніж за 20 хвилин. У 2025 році за надані послуги заклад отримав від НСЗУ понад 121 млн грн.

Під час візиту Міністр також відвідав реабілітаційне відділення «RECOVERY», що працює на базі Чернігівської обласної лікарні. Відкритий у лютому цього року центр уже прийняв майже 200 пацієнтів – військовослужбовців та ветеранів. Загалом відділення розраховане на 45 ліжко-місць. Реабілітаційну допомогу надають мультидисциплінарні реабілітаційні команди, до складу яких входить 4 лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, 4 фізичні терапевти, 2 ерготерапевти, 5 асистентів фізичного терапевта, 2 асистенти ерготерапевта, 2 клінічні психологи, лікар-психолог, терапевт мови та мовлення, а також 9 медичних сестер, зокрема спеціалізованих з реабілітації. Вже цього літа ще четверо асистентів фізичної терапії/ерготерапії завершать навчання та здобудуть дипломи магістра.

Реабілітаційні послуги є безоплатними для пацієнтів. Фінансування здійснюється через Програму медичних гарантій: з початку року заклад отримав від НСЗУ понад 191 млн грн. Середня заробітна плата лікаря за 2024 рік склала 28,5 тис. грн, медичних сестер – 18,9 тис. грн.

Міністерство охорони здоров’я продовжує працювати над розбудовою системи медичної допомоги, яка є доступною, стійкою та здатною ефективно відповідати на виклики часу та потреби кожної громади.