Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила, що доручила Міністерству енергетики до кінця грудня надати план нарощення когенерації на наступний рік із показниками і заходами.

«Очікуємо нарощення потужностей вдвічі від чинних показників. Окрім цього, скасовуємо регуляторні бар’єри. Поставила завдання Мінекономіки створити єдине вікно для бізнесу з питань приєднання до мереж. Алгоритм для підприємців має бути простим і зрозумілим, а всі питання будемо оперативно розглядати і вирішувати, — зазначила очільниця уряду. — Розвиваємо фінансові стимули, щоб бізнес вкладався в когенерацію. Працюємо над спецтарифом на газ для власників когенераційних установок, які своїми потужностями забезпечуватимуть роботу об’єктів критичної інфраструктури на місцях».

Прем’єр­міністр наголосила, що чинні «Доступні кредити 5—7—9%», гранти, програми компенсацій. Із 2026 року запрацює механізм страхування воєнних ризиків. Очільниця уряду доручила НКРЕКП та Держенергонагляду забезпечити захист прав суб’єктів, які готові долучатися до розбудови мереж, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.