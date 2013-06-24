У вересні в межах програми компенсації вартості розмінування очищено рекордну – понад 1700 гектарів – агроземель в Харківській області. Це ділянка дочірнього підприємства ТОВ «БІ ЕМ ГРУП ЛТД» «АГРОГЕОФІЗИКА». Тепер на повернутих до використання угіддях можуть знову безпечно сіяти та садити агрокультури. Вартість розмінування такої ділянки склала понад 120 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також у вересні оператори протимінної діяльності (ПМД) розпочали роботи на ділянках загальною площею понад 200 гектарів в межах 5 договорів. Загалом Центр гуманітарного розмінування вже уклав з операторами ПМД 83 договори на очищення 14,6 тис га сільгоспугідь. Понад 5 тисяч гектарів вже очищені і повернуті фермерам.

Крім того, у вересні запрацювала сертифікація операторів протимінної діяльності через портал Дія. Цією послугою можуть скористатися як ті юрособи, що прагнуть зареєструватися як оператори ПМД, так і діючі оператори для розширення сфери діяльності чи продовження дії вже наявних сертифікатів. Станом на кінець вересня в Україні працює 126 операторів протимінної діяльності.

Так само у вересні якісній координації в секторі гуманітарного розмінування було присвячене сьоме засідання Секторальної робочої групи. Окрім організаційних питань, повʼязаних із проведенням Ukraine Mine Action Conference 2025 в Японії, ухвалили рішення напрацювати план дій Групи, який відповідатиме Національній стратегії протимінної діяльності. А цифрова платформа для відстеження проєктів в гуманітарному розмінуванні покращить взаємодію з партнерами. Статус кожного проєкту можна буде побачити на будь-якому етапі: від формування потреб до фінальної реалізації. Робота над такою платформою триває.

Довідково

Державна програма компенсацій передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення. Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники, факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром гуманітарного розмінування. Вони також мають відповідати ряду вимог:

не перебувати під санкціями РНБО;

не мати серед кінцевих власників громадян держави-агресора;

не перебувати в процесі банкрутства, ліквідації або припинення діяльності;

не бути повʼязаними із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір.

Заявку для участі в програмі можна подати тільки через Державний аграрний реєстр(ДАР).