Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у ході візиту до Нью-Йорка взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу.
«У штаб-квартирі ООН я взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу та вшанував пам'ять загиблих гуманітарних працівників», - зазначив Сибіга
«Цьогоріч високий сегмент Генеральної Асамблеї ООН відбувається у важкий та вирішальний час для України, Європи та всього світу.
Розпочинається ювілейна, 80-та сесія Генасамблеї. Але в штаб-квартирі ООН цього тижня буде не до святкувань. Настав час серйозних рішень задля підтримання міжнародного миру та безпеки, захисту на практиці цілей і принципів Статуту ООН, забезпечення справедливості для порушників міжнародного права», - наголосив міністр.
Як повідомляло Міністерство закордонних справ України, поряд із участю у програмі Президента України Андрій Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні Групи двадцяти, відкриті дебати Ради Безпеки ООН.
Важливою складовою візиту стане проведення цілої низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів Президента України та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу — від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.
Джерело: Укрінформ