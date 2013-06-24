Відбулася зустріч з Делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України, послом Жаком Гербером щодо проєктів з відновлення за підтримки Уряду Швейцарії. З боку Мінрозвитку до зустрічі долучилися Перша заступниця Міністра Альона Шкрум та Заступниця Міністра Марина Денисюк.

Основний фокус зустрічі — обговорення старту впровадження проєктів з відновлення у сферах залізничної інфраструктури та житлового фонду за підтримки Уряду Швейцарії та розширення співпраці. На проєкти, які знаходяться у зоні відповідальності Мінрозвитку, виділено 76 мільйонів швейцарських франків.

«Завдяки впровадженню проєктів за підтримки швейцарських компаній відновлюватиметься критична інфраструктура, створюватимуться робочі місця та нові можливості для громад. Це яскравий приклад того, як міжнародне партнерство перетворюється на реальні зміни для людей», — наголосила Альона Шкрум.

Відтак, у Кременчуці з’явиться новий завод із виробництва кріплень для переходу на євроколії, а також буде налагоджене виробництво контактних проводів для електрифікації залізниць. У житловій сфері планується будівництво модульних будинків для ВПО у місті Вінниця та у Сумській області і заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та інших прифронтових регіонів.

До Єдиного проєктного портфелю включені відповідні програми, а отже проєкти, підтримані швейцарськими партнерами, можуть реалізовуватись без затримок. Наразі тривають підготовчі процеси, уже у жовтні почнеться впровадження проєктів.

Мінрозвитку розглядає можливість подальшого залучення швейцарських грантів для змішаного фінансування проєктів ППП. Сторони також обговорили співпрацю зі швейцарськими залізничними компаніями та асоціацією Swissrail для розвитку транспортної галузі.

«Ми можемо структурувати наступний конкурс пропозицій для швейцарських компаній навколо критичної інфраструктури та будівництва житла. У нас вже є успішні проєкти, і ми бачимо, що швейцарські компанії зацікавлені у співпраці. Це може стати ключовим напрямом для партнерства», — зазначила Марина Денисюк.

На зустрічі швейцарська сторона представила нову ініціативу Механізму підготовки проєктів (PPF). Основна мета ініціативи — допомогти місцевим громадам у розробленні проєктної документації у відповідно до визначених напрямів Середньострокового плану.

Проєкт також спрямований на зміцнення фінансових підрозділів громад та покращення їх інституйної спроможності у впровадженні реформи управління публічними інвестиціями.

Джерело: Мінрозвитку