Президент Володимир Зеленський провів зустріч із депутатами Європейського парламенту, що входять до парламентського об’єднання United for Ukraine (U4U), — представниками Австрії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції.

«Коли люди бачать, скільки людей, країн, представників такої великої світової аудиторії підтримують Україну, це дуже підіймає моральний дух українців. Насамперед це важливо для тих героїчних людей, які перебувають на передовій. І, звичайно, для цивільного населення. Особливо після таких зим і масованих російських обстрілів», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що наша країна вже зараз потребує відновлення та перебудови енергетичної системи після цієї надскладної зими. І Україна має важливу домовленість із Європейською комісією щодо підтримки цього процесу.

Глава держави зауважив, що Україна розраховує на подальшу підтримку та єдність Європи. Зокрема, це важливо під час реалізації таких рішень, як кредитна підтримка України обсягом 90 млрд євро на 2026—2027 роки. Крім того, важлива активніша роль Європи в переговорному процесі щодо закінчення війни.

Президент поінформував про потреби України, серед яких найважливіша — допомога українській ППО. Саме тому необхідно розвивати й масштабувати програму PURL. Також слід використовувати можливості європейського механізму SAFE. За словами Володимира Зеленського, Україна пропонує кожному партнеру надати щонайменше 10% із цього фінансового інструменту на розвиток спільного виробництва з нашою країною. Адже цього мінімуму буде достатньо, щоб українські виробники могли відкрити лінію виробництва в тій чи тій країні, повідомляє Офіс Президента.