Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном, під час якої сторони обговорили розширення співпраці у сфері енергетики та захист енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Світлана Гринчук та Мустафа Левент Більген обговорили перспективи розвитку двосторонніх проектів, зокрема у сфері постачання та зберігання природного газу. Особливу увагу було приділено розширенню можливостей Трансбалканського газотранспортного коридору, який дозволяє транспортувати газ до України з Південно-Східної Європи та через Трансанатолійський трубопровід (TANAP) з Туреччини для внутрішнього споживання та подальшого постачання на ринки Східної і Центральної Європи.

Міністр поінформувала турецьку сторону про важливість активізації роботи спільної робочої групи з енергетики для обміну досвідом, розвитку нових партнерств і впровадження сучасних технологій. Домовлено актуалізувати рамкові угоди шляхом підписання низки документів, над якими наразі працюють українські та турецькі фахівці.

Україна також зацікавлена у застосуванні досвіду Туреччини з розвитку розподіленої генерації та підтримки проектів сонячної та вітрової енергетики для малого і середнього бізнесу, а також домогосподарств.

Окремо обговорено виклики, пов’язані з воєнною агресією рф, що призводить до масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури. Наголошено на важливості захисту об’єктів та створення резервів обладнання для оперативних ремонтів, що є одним із пріоритетних напрямків співпраці з міжнародними партнерами.

Світлана Гринчук висловила вдячність Туреччині за підтримку України у зміцненні енергетичного сектору та подякувала Послу Мустафі Левенту Більгену за конструктивний діалог. Сторони підтвердили готовність і надалі розвивати співпрацю у сфері енергетики на засадах партнерства та взаєморозуміння.