На полях EU Green Week у Брюсселі українська державна компанія та міжнародна корпорація підписали Меморандуми про співпрацю. Йдеться про НАК “Надра України” та Baker Hughes. Baker Hughes – це енергетична технологічна компанія, яка надає рішення енергетичним та промисловим клієнтам по всьому світу. Вона створена на основі столітнього досвіду та ведення бізнесу в понад 120 країнах, її інноваційні технології та послуги просувають енергетику вперед, роблячи її безпечнішою, чистішою та ефективнішою для людей та планети. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Початок співпраці між НАК «Надра України» та Baker Hughes Company – це ще один практичний крок до інтеграції України у світові ринки та європейську економіку. Підписані документи відображають парадигми сучасних процесів енергетичного переходу, які узгоджені із Зеленою угодою ЄС. А проекти геотермальної енергетики мають значний потенціал в Україні, адже можуть забезпечити диверсифікацію джерел електроенергії, що зрештою допоможе поступово відмовитися від виробництва електроенергії та тепла на основі викопного палива. Тож наразі маємо можливість провести дослідження геотермального потенціалу України та залучити інвестиції й сучасні технології у низьковуглецеві проекти”, – наголосила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Щодо уловлювання та захоронення вуглецю, Україна має також величезний потенціал виснажених родовищ вуглеводнів (особливо в західних областях, близько до кордону з ЄС) для створення сховищ вуглекислого газу, а також потенціал Чорного моря, що наразі досліджується разом з іншими країнами цього регіону.

“Відтак з підписанням Меморандумів на EU Green Week ми зробили ще один реальний крок до виконання наших кліматичних цілей та амбіцій, а також заклали основу для майбутніх інновацій, технологічного прогресу та диверсифікації джерел енергії”, – зазначила Міністр.