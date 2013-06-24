Минув рік від відкриття Спільного центру Україна — НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC)

Перші підсумуки демонструють не лише прогрес у підтримці, а й зростання ролі України в системі безпеки Альянсу.

«Створення нової організації в межах структури НАТО, якою спільно керують НАТО та Україна, — це амбітне завдання. Пишаюся нашими співробітниками, чий професіоналізм, креативність та відданість щодня втілюють бачення в реальність», — сказав командувач JATEC бригадний генерал Войцех Озга.

Міст для інтеграції

Центр визначив п’ять напрямів роботи: розвиток військової справи, цифровізація, освіта, всебічна оборона та трансформація і взаємосумісність. 2025 року JATEC відіграв провідну роль в організації трьох інноваційних челенджів для України.

«JATEC став мостом для практичної інтеграції України в НАТО через обмін досвідом у всіх галузях нашої проєктної діяльності», — сказав старший національний представник України і директор з імплементації програм JATEC полковник Валерій Вишнівський. Він додав, що вперше українські експерти й аналітики країн Альянсу працюють як рівноправні партнери, щоб змінити доктрину НАТО, вдосконалити розвиток можливостей та прискорити технологічні інновації.

Центр запрацював рівно рік тому і став першою партнерською організацією у структурі НАТО. JATEC аналізує російсько-українську війну, сприяє досягненню сумісності між НАТО й Україною, а також підтримує трансформаційні оборонні ініціативи, які сприятимуть кращій інтеграції між НАТО та Україною.

Україна в JATEC має рівний статус з державами-членами НАТО. Такий формат дає змогу швидше змінювати підходи до співпраці з Альянсом.

Через JATEC відбувається розвиток інновацій для сучасного поля бою, а також адаптація процесів оборонного планування. У цьому контексті центр формує вікно можливостей з єдиним баченням механізмів колективної оборони та виступає стратегічним мостом між Україною й НАТО.

2025 року відбулися три NATO Innovation Challenge з повним циклом супроводу інноваційних рішень для України.

У напрямі протидії повітряним загрозам визначено три рішення: ШІ-рішення з наведення БпЛА на повітряні цілі від Alta Ares (є підтвердження уражень дронів типу Shahed, «Гербера» і Supercam); дрон-перехоплювач від Tytan; концепція «стіни дронів» від Atreyd.

Для протидії FPV-дронам на оптоволокні підібрано: бюджетний тривимірний радар від KMB Telematics Inc. (Канада); автономну протидронову турель із ШІ від Sentradel (США); автоматизовану турель від DONS (Україна).

За медичним напрямом підібрано три інноваційні рішення: система безперервної замісної ниркової терапії (розробник Qidni Labs Inc.); вакуумний інфузор для дозованого введення препаратів (розробник MonuMedical LLC); система моніторингу життєвих показників військовослужбовця на полі бою (розробник Ixana).

Перевага в застосуванні ШІ

2026 року за напрямом інновацій JATEC зосередиться на захисті транспортних засобів на полі бою від будь-яких типів БпЛА та КАБів.

JATEC інтегрує українську експертизу у планування, проведення та оцінювання навчань НАТО з колективної безпеки. Уперше Північноатлантична рада схвалила участь представників України в навчаннях штабів корпусного рівня LOYAL DOLOS 25 (за ст. 5 Альянсу).

Також уперше представник України взяв участь у засіданні ради з планування програми військової підготовки та навчань НАТО. Крім того, вперше в історії НАТО під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25 планування та координацію сил OPFOR очолили ВМС України. А українську систему ситуаційної обізнаності DELTA було використано як основний інструмент управління.

JATEC уперше залучив українські компанії до спільних з НАТО досліджень, аналітичної роботи та інноваційної діяльності. Такий підхід торік дав змогу двом українським компаніям отримати відповідні контракти на здійснення досліджень.

Одночасно з цим триває робота над контрактуванням переможців NATO Innovation Challenge з пошуку засобів протидії КАБам та оптоволоконним FPV за рахунок Комплексного пакета допомоги Україні (CAP TF). Із 2026 року за рахунок цього пакета буде профінансовано певні проєкти, передбачені програмою JATEC.

Торік зусилля в галузі цифровізації було спрямовано на досягнення переваги в застосуванні штучного інтелекту і машинного навчання. Зокрема Сили оборони України отримали ШІ/МН-моделі для тестування на реальних даних ефективності вогневого контуру, точності ідентифікації цілей та прогнозування загроз критичній інфраструктурі.

За перший рік JATEC розробив та узгодив плани реалізації чотирьох пріоритетних вимог взаємосумісності: вивчення та впровадження досвіду; розвиток сил резерву; медичне забезпечення; професійна військова освіта та підготовка.

Участь JATEC дала змогу досягти прогресу ув координаційних заходах з реалізації дорожньої карти взаємосумісності Україна — НАТО.

Джерело:

Міністерство оборони