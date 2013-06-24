Повномасштабне вторгнення посилило необхідність розвивати соціальні послуги у громадах. Саме ефективна робота соціальних працівників та наявність широкого спектра послуг дають змогу підтримати людину, яка потрапила у складну життєву ситуацію, чи стають чинником підтримки та допомагають подолати труднощі. Про це на Національному форумі надавачів соціальних послуг «Громади, що дбають» сказала заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко.

Захід зібрав представників держави, громад, громадських організацій і надавачів соціальних послуг, щоб відверто поговорити про те, як нині працює система соціального захисту і що треба змінити, аби вона краще відповідала потребам людей. Зібрання провела громадська організація «КримSOS» спільно із Благодійним фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН).

«Тема цього форуму надважлива. Ідеться про те, як громади мають дбати про своїх громадян: тих, хто релокувався, тих, хто приймає, і тих, хто потребує постійної підтримки. Для нас соціальна політика — це про гідність, право людини обирати й жити повноцінним життям», — наголосила Тетяна Кірієнко.

За її словами, держава нині працює над побудовою єдиної системи супроводу ВПО — від евакуації до інтеграції у громаду. Одним із таких інструментів має стати цифрова платформа, а також стандартизація соціальних послуг на всіх етапах переміщення.

Під час дводенного форуму учасники змогли ділитися власним досвідом, брати участь у фахових дискусіях, обговорювати виклики в соціальній роботі, а також набувати нових знань для подальшого розвитку соціальних послуг у громаді, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.