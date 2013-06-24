Родини українських ветеранів мають право на пільги у сплаті житлово-комунальних послуг. У цьому матеріалі Міністерство юстиції пояснює, як оформити пільги та які документи потрібні.

На які пільги члени сім’ї можуть розраховувати:

— послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);

— комунальні послуги — з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;

— придбання твердого палива і скрапленого газу.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються щомісяця у грошовій формі, на придбання твердого палива і скрапленого газу — один раз на рік у грошовій готівковій формі.

Із січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надають тільки у грошовій готівковій формі органи Пенсійного фонду України.

Хто із членів сім’ї може подати заяву?

— чоловік;

— дружина;

— непрацездатні батьки;

— законний представник дитини (до 18 років);

— неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи;

— особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.

Куди звертатися

Заяви з необхідними документами приймають:

— органи Пенсійного фонду України;

— уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;

— посадові особи центру надання адміністративних послуг.

Як можна подати заяву та документи:

— особисто;

— поштою;

— в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, мобільний додаток Пенсійного фонду України, портал «Дія».

Перелік документів для отримання пільги

Членові сім’ї для отримання пільги необхідно подати такі документи:

— заяву;

— витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Розмір пільги

Розмір пільги залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, осіб, які мають право на пільги.

Коли призначають і надають пільги

— на оплату житлово-комунальних послуг — з місяця звернення до завершення опалювального сезону — щомісяця;

— на придбання твердого палива і скрапленого газу — з місяця звернення один раз на рік.

Щороку звертатися не потрібно — пільги продовжуються автоматично.

Джерело: Міністерство юстиції