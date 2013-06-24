Родини українських ветеранів мають право на пільги у сплаті житлово-комунальних послуг. У цьому матеріалі Міністерство юстиції пояснює, як оформити пільги та які документи потрібні.
На які пільги члени сім’ї можуть розраховувати:
— послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);
— комунальні послуги — з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;
— придбання твердого палива і скрапленого газу.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються щомісяця у грошовій формі, на придбання твердого палива і скрапленого газу — один раз на рік у грошовій готівковій формі.
Із січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надають тільки у грошовій готівковій формі органи Пенсійного фонду України.
Хто із членів сім’ї може подати заяву?
— чоловік;
— дружина;
— непрацездатні батьки;
— законний представник дитини (до 18 років);
— неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи;
— особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.
Куди звертатися
Заяви з необхідними документами приймають:
— органи Пенсійного фонду України;
— уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
— посадові особи центру надання адміністративних послуг.
Як можна подати заяву та документи:
— особисто;
— поштою;
— в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, мобільний додаток Пенсійного фонду України, портал «Дія».
Перелік документів для отримання пільги
Членові сім’ї для отримання пільги необхідно подати такі документи:
— заяву;
— витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Розмір пільги
Розмір пільги залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, осіб, які мають право на пільги.
Коли призначають і надають пільги
— на оплату житлово-комунальних послуг — з місяця звернення до завершення опалювального сезону — щомісяця;
— на придбання твердого палива і скрапленого газу — з місяця звернення один раз на рік.
Щороку звертатися не потрібно — пільги продовжуються автоматично.
Джерело: Міністерство юстиції