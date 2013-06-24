В енергетиці впродовж ста днів роботи нової урядової команди головні завдання залишалися незмінними — захистити енергетичну інфраструктуру від атак ворога, відновити пошкоджене та посилити співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення енергетичної безпеки України в умовах четвертої воєнної зими.

Один із пріоритетів — підготовка до осінньо-зимового періоду. В Україні триває масштабна ремонтна кампанія на всіх енергооб’єктах, енергетики працюють цілодобово для відновлення інфраструктури після атак. Маємо додаткові запаси обладнання для швидких ремонтів і продовжуємо їх нарощувати, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Накопичення запасів енергоресурсів також іде за планом, а подекуди і з випередженням графіків.

«Уряд спрямував додатково 8,4 млрд грн на закупівлю газу. Ми й надалі працюємо з міжнародними партнерами для створення резервів, а також для посилення захисту наших об’єктів, і маємо чіткий план з відпрацьованими алгоритмами дій для відновлення ОЕС у разі пошкоджень», — наголосила міністр енергетики Світлана Гринчук.

За останні 100 днів у Фонд підтримки енергетики залучено 113 млн євро. Ще 33,1 млн євро внесків до фонду задекларували міжнародні партнери. Це ті кошти, за які Україна продовжує закуповувати необхідне енергетичне обладнання для швидких ремонтів після атак ворога. Партнери допомагають як фінансовими ресурсами, так і устаткуванням — за цей час отримано понад тонну вантажів з усім необхідним від 14 країн. Комунікація з партнерами щодо потреб України триває щоденно.

«Розбудова децентралізованої енергосистеми — один із пріоритетів уряду в умовах війни. Тож за 100 днів введено в експлуатацію 117,64 МВт у регіонах. Ще 180,3 МВт очікуємо до кінця року», — зазначила міністр.

І, звичайно, серед пріоритетів — енергонезалежність соціальної інфраструктури. За 100 днів у межах урядової програми «Промінь надії» встановлено 17 сонячних електростанцій для лікарень. Стартувала програма безкоштовних сонячних панелей для шкіл — бюджет в 16,5 млн євро.

Уряд створює й умови для поліпшення умов ведення господарської діяльності підприємствами ПЕК. Зокрема терміни процедури закупівель енергетичного обладнання скорочено на 21 день. Завдяки дерегуляційним рішенням тривалість ремонтів об’єктів ГТС вдалося скоротити на шість місяців та зменшити час оформлення документів для будівництва та реконструкції елементів ГТС на чотири — вісім місяців. Ці рішення дають змогу підвищити надійність роботи ОЕС України, мінімізувати ризики відключень та стабілізувати енергопостачання для населення й промисловості, а прискорена реконструкція елементів ГТС посилює гнучкість системи та забезпечить можливість реверсної подачі газу.

«Тож робота за всіма напрямами триває й надалі для зміцнення енергетичного фронту країни. Дякую Президентові Володимиру Зеленському за лідерство в просуванні наших енергетичних потреб та інтересів на найвищому міжнародному рівні. Дякую Юлії Свириденко та колегам з уряду за підтримку важливих ініціатив та швидке реагування на всі виклики. Дякую команді Міністерства енергетики за роботу на результат. Рухаємося далі», — зазначила Світлана Гринчук.





Джерело:

Міністерство енергетики