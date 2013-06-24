Українська делегація на чолі із заступником Міністра оборони України Сергієм Боєвим визначила з делегацією Міністерства оборони Нідерландів подальші кроки для створення спільних виробництв. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Директор з озброєння Міністерства оборони Нідерландів Ян Віллем Гартман висловив зацікавленість у поєднанні українського досвіду та технологій з нідерландськими виробничими спроможностями. Партнери зацікавлені у спільному виробництві дронів в межах ініціативи Build with Ukraine.
«Виробництво в межах ініціативи Build with Ukraine має сприяти як розвитку ОПК, так і створенню запасів озброєння. Європа має бути готова до викликів та готуватися спільно з Україною», – підкреслив Сергій Боєв.
Він також подякував Нідерландам за внесок в бюджет ініціативи PURL на закупівлю озброєння американського виробництва. Заступник міністра підкреслив необхідність залучення більшої кількості партнерів до цього механізму.
Сторони домовилися щодо наступних кроків для створення спільних виробництв та реалізації подальших швидких поставок виробленого озброєння.