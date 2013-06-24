29 вересня у Києві Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гайком Томсом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сергій Марченко привітав Посла з нещодавнім призначенням на посаді.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра фінансів Ольга Зикова та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Сторони обговорили стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026-2027 роки та розширення присутності німецького бізнесу в Україні.

“Я вдячний Німеччині за послідовну підтримку України від перших днів повномасштабної війни – як у фінансовій, військовій, гуманітарній сферах, так і у просуванні ключових ініціатив у межах ЄС. Особливо цінним є запевнення Німеччини продовжувати комплексну підтримку України, у тому числі бюджетну в рамках ініціатив ЄС. Впевнений, що ваш досвід стане запорукою ще більш плідної взаємодії між нашими країнами”, - наголосив Сергій Марченко.

Міністр фінансів представив Гайку Томсу ключові показники проекту бюджету на наступний рік. Безумовним пріоритетом в умовах повномасштабної війни залишаються видатки на сектор безпеки й оборони – понад 60% бюджету.

Також сторони обговорили питання залучення міжнародного фінансування для покриття соціальних і гуманітарних видатків України. Наразі триває активна комунікація з ключовими партнерами для забезпечення необхідного обсягу коштів на 2026 рік, а також подальші роки.

За останні три з половиною роки Україна отримала понад 145 млрд доларів США міжнародної фінансової допомоги. Тільки у 2025 році вже залучено понад 30,6 млрд доларів США зовнішнього фінансування при потребі на поточний рік – 39,3 млрд доларів США. Україна має запевнення щодо повного обсягу фінансування на цей рік.

Сергій Марченко подякував Німеччині за підтримку реалізації інструменту ЄС Ukraine Facility, у межах якого вже залучено 22,6 млрд євро до держбюджету, та механізму ERA (кошти за рахунок доходів від заморожених активів рф) – 10 млрд євро ЄС вже спрямував Україні.

Учасники зустрічі вивчили питання можливості реалізації вже в найближчому майбутньому пропозиції Єврокомісії щодо надання Україні Репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів. Посол Німеччини запевнив у підтримці цієї ініціативи Урядом Німеччини.

Окрім того, сторони обговорили євроінтеграційний прогрес України та потенційне розширення присутності німецького бізнесу в Україні. Україна та Німеччина продовжать співпрацю на цьому шляху.

Нагадаємо, пряма бюджетна підтримка від Німеччини за час повномасштабної війни сягає 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро – гранти.