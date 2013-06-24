У Державному аграрному реєстрі запрацював новий функціонал — можливість отримати статус активного сільгоспвиробника та електронні витяги. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик наголосив, що розвиток ДАР — важлива складова євроінтеграційних змін у сільському господарстві.

«У майбутньому всі кошти ЄС на підтримку агровиробників надаватимуть тільки через Державний аграрний реєстр та цифрові інструменти, які ми впроваджуємо вже зараз. Тому господарствам потрібно заздалегідь розуміти правила роботи системи та готуватися до нових вимог», — зазначив він.

Зокрема, статус активного сільгоспвиробника підтверджує мінімальний рівень ведення аграрної діяльності. Наразі цей статус не впливає на участь агровиробників у чинних програмах, проте в майбутньому враховуватиметься під час розподілу державної та європейської підтримки, повідомляє Мінекономіки.