В Україні продовжує розширюватися мережа просторів турботи про ветеранів. Новий такий осередок — точку опори для захисників, де вони можуть одержати комплексну підтримку ще під час лікування, — відкрили в медичному закладі Вінниці.

До відкриття долучилися міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, заступниця керівника проєкту «Реабілітація в Україні» Наталія Мельниченко, менеджер напряму «Посилення прав і можливостей ветеранів та людей з інвалідністю» проєкту «Реабілітація в Україні» (Rehab4U) Марина Ніколко, начальник Вінницької ОВА Наталя Заболотна, а також представники медичних закладів і ветеранської спільноти.

Простір турботи — це місце, де ветерани можуть одержувати необхідні консультації, допомогу та підтримку ще під час перебування на лікуванні й реабілітації. Зокрема тут можна: отримати від фахівця із супроводу актуальну інформацію про державні програми, соціальні гарантії та можливості; проконсультуватися щодо лікування, реабілітації, проходження ВЛК або ЕКОПФО; звернутися по юридичну та психологічну допомогу.

У просторі можна просто зустрітися, поспілкуватися з побратимами й посестрами, випити кави і на деякий час відволіктися від лікарняної рутини. Тут збирають і зворотний зв’язок від ветеранів, щоб досвід кожного враховувати на наступних етапах розвитку системи підтримки.

Під час візиту Наталія Калмикова відвідала реабілітаційне та інші відділення лікарні, де проходять лікування й відновлення ветерани, і поспілкувалася з ними.

Відкриття простору турботи у Вінниці — частина розбудови загальнонаціональної мережі підтримки ветеранів у медичних закладах. Кількість таких осередків зростає, щоб допомога ставала доступнішою для ветеранів у різних регіонах та громадах, повідомляє Мінветеранів.