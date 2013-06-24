Для команди Міністерства юстиції цей період став часом наполегливої та відповідальної роботи, спрямованої на розвиток сучасної й ефективної системи юстиції.
Підтримка прифронтових територій
Одним із пріоритетів Мін’юсту залишається забезпечення доступу громадян до послуг юстиції навіть у найскладніших умовах війни.
Жителі Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської областей можуть вчиняти реєстраційні дії щодо майна чи бізнесу в будь-якому регіоні завдяки принципу екстериторіальності. Для ВПО та інших визначених осіб певні послуги у сферах державної реєстрації бізнесу, нерухомості та актів цивільного стану надають безоплатно — впродовж воєнного стану.
Створення сприятливих умов для бізнесу
Мін’юст продовжує вдосконалювати інструменти, які полегшують ведення бізнесу в Україні. Оновлено Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — тепер він відображає інформацію про відокремлені підрозділи іноземних компаній. Це важливий крок, який спрощує реєстрацію іноземного бізнесу в Україні та наближає нас до стандартів Європейського Союзу.
Посилення виконавчої служби
Міністерство приділяє особливу увагу підвищенню ефективності державної виконавчої служби. Органи ДВС протягом трьох місяців стягнули 3,9 млрд грн — на 1 млрд більше, ніж за аналогічний період торік. Це результат послідовної роботи, спрямованої на реальне виконання судових рішень і захист прав громадян.
Цифровізація системи юстиції
Не менш важливий напрям — цифровізація юридичних послуг. У Львові та Дніпрі відкрито цифрові офіси ДРАЦС, де громадяни можуть отримати послуги швидко, зручно та без паперової бюрократії. Щодня в онлайн-форматі проходить понад 270 церемоній шлюбу. Наступний етап — запровадження сервісу для розірвання шлюбу онлайн.
Крім того, розпочато тестування «е-Нотаріату» — цифрової системи, що гарантує прозорість, безпеку й захист даних під час нотаріальних дій. До пілотного проєкту вже долучилися понад дві тисячі нотаріусів по всій Україні.
100 днів — це лише початок. Міністерство юстиції продовжує послідовно змінювати систему юстиції, роблячи її відкритою, ефективною та орієнтованою на потреби громадян. Бо сильна та держава, де є закон, а справедливість стає частиною щоденного життя.