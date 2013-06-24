Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль відкрив Vienna Food Safety Forum 2025 UNIDO в Австрії. Він подякував усім, хто в цей непростий момент допомагає Україні вистояти і розвиватись. Також розповів, що українці розуміють питання безпеки продукції, як ніхто. Адже пережили голод і тепер перебувають у стані війни. Та попри все українські аграрії не здаються. Продовжують сіяти і збирати врожай, бо розуміють, що забезпечують не лише внутрішню, а й зовнішню продовольчу безпеку, постачаючи продукцію для 400 мільйонів людей у світі.

«Віденський форум з безпеки харчових продуктів розглядає і тему потенціалу диджиталізації. Тому хоч би якою безпечною видавалася ситуація у вашій країні, завжди думайте про майбутнє. Створюйте умови, щоб продовольча безпека була прогнозована і забезпечена альтернативними шляхами. Управління балансами, наявністю запасів продукції та шляхів її зберігання й експорту та аналіз великих баз даних — все це допомагає управляти продовольчою безпекою в критичних ситуаціях», — наголосив Віталій Коваль, повідомляє Мінагрополітики.