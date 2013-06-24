Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час робочої поїздки до Полтави провів нараду щодо найактуальніших проблемних питань регіону в умовах підготовки до можливих відключень електроенергії в холодну пору року.

У заході взяли участь т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, начальник ГУ ДСНС у Полтавській області Андрій Хижняк, керівникполіції Полтавської області Євген Рогачов, представники комунальних служб, енергетичних компаній, органів місцевого самоврядування та оператори мобільного зв’язку.

На нараді обговорили готовність критичної інфраструктури області до роботи в умовах тривалих відключень електроенергії, забезпечення стабільного водопостачання, тепла та зв’язку. Окрему увагу учасники зібрання відвели функціонуванню пунктів незламності, лікарень, шкіл, пекарень і залізничного сполучення.

«Уже сьогодні маємо напрацювати можливі і реальні варіанти, за якими будуть діяти громади у разі надзвичайних ситуацій. Чітко маємо розуміти, наскільки ми готові до цієї зими. Також плануємо в період відключення електроенергії розгортати штаб на базі ДСНС», — наголосив Ігор Клименко.

Керівники структурних підрозділів прозвітували про запаси пального, генераторів, автономних джерел живлення та матеріально-технічні ресурси. Також вони розглянули питання координації дій між місцевими громадами, поліцією та рятувальниками у разі надзвичайних ситуацій.

За словами Ігоря Клименка, попереду зима, яка може стати серйозним випробуванням, однак підрозділи МВС спільно з громадами роблять усе, щоб у разі блекауту життя не зупинялося, повідомляє МВС.