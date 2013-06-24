Україна отримала від Європейського Союзу 2,3 млрд євро шостого регулярного траншу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомила Прем’єрміністр України Юлія Свириденко.
«Це результат системної роботи уряду. Для отримання коштів Україна виконала вісім реформаторських кроків для шостого траншу, а також один додатковий у межах четвертого. Загалом ми вже успішно реалізували понад 60 заходів Плану України — це підтвердження нашої відданості реформам та європейському курсу», — наголосила Юлія Свириденко. Загалом від початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 70,7 млрд євро фінансової підтримки. Із них 26,7 млрд євро — у межах Ukraine Facility, понад 10,6 млрд — 2025го, а загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив 28,7 млрд євро.
Прем’єрміністр підкреслила, що ці кошти дадуть змогу державі підтримувати економіку, забезпечувати соціальну та макрофінансову стабільність в умовах війни, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Ми вдячні Європейському Союзу та всім партнерам за послідовну підтримку України», — наголосила Юлія Свириденко