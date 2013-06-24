Україна отримала від Європейського Союзу 2,3 млрд євро шостого регулярного траншу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомила Прем’єр­міністр України Юлія Свириденко.

«Це результат системної роботи уряду. Для отримання коштів Україна виконала вісім реформаторських кроків для шостого траншу, а також один додатковий у межах четвертого. Загалом ми вже успішно реалізували понад 60 заходів Плану України — це підтвердження нашої відданості реформам та європейському курсу», — наголосила Юлія Свириденко. Загалом від початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 70,7 млрд євро фінансової підтримки. Із них 26,7 млрд євро — у межах Ukraine Facility, понад 10,6 млрд — 2025­го, а загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив 28,7 млрд євро.

Прем’єр­міністр підкреслила, що ці кошти дадуть змогу державі підтримувати економіку, забезпечувати соціальну та макрофінансову стабільність в умовах війни, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.