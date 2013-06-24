Міністерство оборони оголошує про започаткування програми K4 Startup Studio, спрямованої на розвиток військових стартапів зі штучним інтелектом. Її мета — створення рішень, здатних забезпечити технологічну перевагу на полі бою. Ініціативу реалізують за підтримки Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання (BRDO).

K4 — це новий формат взаємодії держави: програма об’єднує розробників, військових експертів і менторів світового рівня.

Міноборони визначило чотири ключові челенджі, що безпосередньо відповідають на потреби війська. Саме за цими напрямами команди подаватимуть свої рішення для участі в програмі. Водночас вони можуть запропонувати власні ідеї ШІ-рішень для галузі оборони.

Добір учасників програми відбуватиметься в кілька етапів. Серед кандидатів оберуть до десяти команд для участі у програмі, з яких чотири отримають гранти — 250 000 доларів США на кожне технологічне рішення. Команди двічі проходитимуть оцінку спеціально сформованого грантового комітету, до складу якого входять військові експерти та безпосередні користувачі нових технологій на полі бою.

Модель K4 Startup Studio створено на основі найкращих практик акселераторів. Головна перевага для стартапів — прямий зв’язок з кінцевим користувачем і можливість масштабувати свої рішення в реальну систему оборони.

За словами заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформації і цифровізації Катерини Черногоренко, в Україні штучний інтелект уже проходить бойове випробування.

«Ми не просто адаптуємося — ми задаємо тренди і маємо реальні приклади ефективного застосування ШІ в бойових умовах. Саме тому віримо в цей напрям і залучаємо партнерів до інвестування в українські розробки. K4 — це програма для тих, хто готовий перетворити свій код на зброю в руках наших захисників», — зазначає вона, повідомляє Міністерство оборони.