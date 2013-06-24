Уряд схвалив план організації виконання рішення РНБОУ щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти капітанів так званого тіньового флоту рф. Ідеться про 99 суб’єктів, серед яких 94 фізичні особи, причетні до обходу нафтового ембарго, що забезпечують постачання російських нафтопродуктів у треті країни в обхід санкцій. До санкційного списку увійшли також п’ять юридичних осіб — резидентів рф. Міністерство розвитку громад та територій визначене одним з відповідальних органів за реалізацію цього рішення в межах його повноважень.

«Тіньовий флот росії став не просто інструментом обходу санкцій, а прямим джерелом фінансування війни проти України. Кожен танкер, кожна схема перевалки — це ланка в механізмі, який забезпечує бюджет держави-агресора. Україна діє рішуче. І в межах нашої компетенції ми будемо реагувати на кожну таку загрозу — як у міжнародній площині, так і всередині країни», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За даними СБУ, частина тіньового флоту рф, що працює в Чорному, Балтійському та Червоному морях, забезпечує експорт нафти з портів Новоросійськ, Усть-Луга, Приморськ із приховуванням походження вантажу шляхом перевалок судно до судна і вимкненням автоматичної ідентифікаційної системи. Правопорушення осіб, залучених в роботу незаконного транспортування енергоресурсів, становлять загрозу не лише для України, а й для всіх морських держав, зацікавлених у дотриманні правопорядку та стабільності на світових логістичних шляхах.

Урядовий план передбачає комплексну міжвідомчу координацію впровадження обмежень, моніторингу та припинення функціонування логістичних схем, що працюють на користь держави-агресора, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.