Уряд схвалив План заходів на 2025-2027 роки, який містить 101 пункт щодо комплексного відновлення регіонів: від реінтеграції деокупованих територій до створення сучасної соціальної інфраструктури в громадах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
План заходів визначає конкретні кроки для відновлення та розвитку України в умовах війни. Документ структурований навколо трьох стратегічних цілей: формування згуртованої держави, підвищення конкурентоспроможності регіонів та розбудови ефективного врядування.
“Прийняття цього Плану є логічним продовженням і практичною реалізацією цілей Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Це дорожня карта відновлення та розвитку України на наступні три роки, яка забезпечить координацію зусиль усіх рівнів влади для досягнення сталого та інклюзивного розвитку кожного регіону нашої країни.” — наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.
Ключовими напрямами Плану є стимулювання розвитку територій та реінтеграція деокупованих земель, забезпечення якісних публічних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту, а також соціальний захист ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб.
План передбачає розбудову мережі закладів та служб, зокрема створення 4500 класів безпеки у закладах освіти, створення 800 тис. кв. метрів житла соціального призначення, а також — центрів ментального здоров'я та утворення центрів безпеки в громадах.
Особливу увагу приділено розвитку економіки регіонів через створення нових робочих місць, залучення інвестицій, розвиток туризму та впровадження цифрових технологій.
Документ розроблено для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої урядом у 2020 році та оновленої у серпні 2024 року.
План розрахований на 3 роки та охоплює 101 завдання з чіткими індикаторами виконання, строками реалізації та джерелами фінансування з державного і місцевих бюджетів, а також міжнародних джерел.
Схвалення плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, є однією з ключових рекомендацій ЄС щодо розділу 22 “Регіональна політика та координація структурних інструментів”.