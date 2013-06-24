Міністр оборони Михайло Федоров у розмові з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном детально обговорив формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні. Відомо, що наші партнери зі Швеції готують масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть сучасні засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно­промисловий комплекс, зокрема додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, серед яких deep strike.

Очільник Міноборони подякував Швеції за істотну послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України від ворога. Окремо сторони зосередилися на кількох основних напрямах співпраці.

На чільному місці — посилення ППО та протидія балістичним загрозам: Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема йдеться про засоби протидії балістичним ракетам.

Дуже важливим залишається партнерство в галузі оборонних інновацій: кластер Brave1 обговорює можливість втілення спільної програми Brave­Sweden. У форматі співфінансування програма дасть змогу залучати грантові кошти для оборонних компаній і тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

Ще один актуальний напрям співпраці — запуск спільних виробництв defense tech: паралельно сторони працюють над прискоренням спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

У розмові міністри­партнери предметно обговорили питання авіаційної складової, зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які нині є головними інструментами протидії ворожим літакам — носіям керованих авіаційних бомб, повідомляє Міністерство оборони.