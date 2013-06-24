Комітет асоціації у торговельному складі ухвалив 14 жовтня рішення про зменшення та скасування ввізного мита відповідно до статті 29 (4) Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами — з іншої. Це рішення фактично відкриває новий етап у функціонуванні зони вільної торгівлі з ЄС. Це перший спільний крок після кількох років односторонніх преференцій ЄС (2022—2025), що переводить торговельну взаємодію у сталий договірний формат.

«Українська економіка — важлива частина єдиного європейського ринку. Рішення — підтвердження цього, а також сигнал підтримки наших виробників, які працюють, експортують і тримають економіку країни під час війни. Українські експортери зможуть скористатися новим торговельним режимом ще цього року. Цінуємо такі відносини з партнерами й працюємо над тим, щоб торгівля між Україною та ЄС ставала дедалі глибшою і взаємовигіднішою», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Рішення набирає чинності через 15 днів після схвалення, воно двостороннє і чинне безстроково, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.