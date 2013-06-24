У Страсбурзі відбувся Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи. Відкрив пленарну сесію віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. У своєму виступі він подякував Раді Європи за підтримку та постійну увагу до України, розповів про основні виклики перед громадами в умовах війни та зосередив увагу на європейській інтеграції та впровадженні реформи місцевого самоврядування.

Останні місяці не було жодного дня, щоб росія не била по нашій енергетиці та інфраструктурі. Під ударом — електростанції, підстанції, об’єкти газо- та водопостачання. Зафіксовано цілеспрямовані атаки по нашій логістиці, зокрема портах та залізниці — понад 800 ударів з початку року. Ворожі дрони буквально полюють за нашими локомотивами. Мета ворога очевидна: ізолювати прифронтові території, перервати логістичні шляхи, позбавити людей тепла, світла і води.

«Ці удари не зупиняють нашої роботи. Громади на Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, на півдні щодня захищають, ремонтують і утримують об’єкти життєзабезпечення. Навіть під обстрілами триває розвиток портів на Чорному морі та логістичних шляхів, що підтримують економіку. Україна нарощує захист критичної інфраструктури. Формуємо резерви обладнання. Встановлюємо інженерні системи укриття. Горизонт нашої роботи зосереджено на стійкому відновленні — з новими технологіями, новими зв’язками, новими можливостями для громад. росія намагається занурити нас у темряву напередодні зими. Ми відновлюємо, захищаємо і розвиваємо інфраструктуру навіть під вогнем. І попри все, в Україні офіційно стартував опалювальний сезон», — наголосив Олексій Кулеба.

Разом з міжнародними партнерами Україна втілює стратегічні інфраструктурні проєкти. Європейський інвестиційний банк підтримує модернізацію транспортних вузлів, оновлення міського середовища, будівництво доріг, мостів і тих об’єктів, які утворюють основу майбутньої економіки.

Попри бойові дії Україна не лише оперативно відновлює пошкоджене, але й закладає фундамент для стійкого відновлення.

«Я вдячний Раді Європи за сприяння та участь у євроінтеграційних процесах України. У вересні ми завершили процес скринінгу на відповідність до європейського законодавства. Це історичний крок на шляху до Євросоюзу. Завдяки нашій спільній роботі вдалося завершити скринінг у рекордні строки й довести, що Україна готова до наступного етапу євроінтеграції. Особливо хочу наголосити: навіть під час війни Україна продовжує реформу місцевого самоврядування та регіонального розвитку», — сказав віцепрем’єр.

Україна залишається відданою принципам європейської політики згуртованості — розвитку сильних і спроможних громад. Особливу увагу приділяємо запровадженню цифрових інструментів, які допомагають зробити управління прозорим, а планування та моніторинг проєктів — ефективнішими.

«Із залученням експертів Ради Європи ми оновили концепцію реформи децентралізації. Ці зміни зроблять реформу більш дієвою в умовах війни та повоєнного відновлення. Один із ключових кроків — чітко розмежувати повноваження між центральною владою та місцевим самоврядуванням. Окремо вдячні за внесок Ради Європи у формування Міжнародного реєстру збитків як матеріальної, так і нематеріальної шкоди. Мільйони українців, які постраждали через російську агресію, очікують на компенсації за рахунок заморожених активів. Ми вдячні за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Маємо зробити все, щоб рф відповіла за злочин, агресія має бути покарана. І вдячні за ваше лідерство», — додав Олексій Кулеба.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій