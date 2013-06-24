31 січня розпочато втілення державної програми «Скринінг здоров’я 40+». Першими сповіщення в Дії отримали українці, які народилися 1 січня. Запрошення надалі надходитимуть усім українцям віком понад 40 років за тим самим порядком — через 30 днів після дня народження.

«Скринінг 40+ дає змогу оцінити стан здоров’я та вчасно виявити ризики серцево­судинних захворювань, цукрового діабету й порушень психічного здоров’я, — повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. — До програми вже долучилися понад 900 місць надання послуг закладів охорони здоров’я — як комунальних, так і приватних, що готові приймати громадян у межах «Скринінгу здоров’я 40+».

Щоб скористатися послугою, достатньо підтвердити готовність у застосунку «Дія». Після цього кошти для оплати медичного обстеження зарахують на Дія.Картку протягом семи днів.

Якщо ви не користуєтеся застосунком «Дія», можна оформити пластикову картку зі спеціальним рахунком у банку­партнері та звернутися до ЦНАПу. Перелік закладів регулярно оновлюється і доступний на сайті МОЗ, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.