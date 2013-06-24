У п’ятницю, 1 серпня, під головуванням віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки відбулася друга нарада щодо реалізації завдань, визначених у Плані заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.

Під час наради представники міністерств та відомств доповіли щодо реалізації завдань за чотирма переговорними кластерами: 2 «Внутрішній ринок», 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання», 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Зокрема йшлося про виконання завдань у сферах, охоплених відповідними кластерами: вільний рух товарів, свобода підприємництва і надання послуг, свобода руху капіталу, корпоративне право, право інтелектуальної власності, захист прав споживачів та охорона здоров’я, оподаткування, соціальна політика та зайнятість, підприємництво та промислова політика, наука і дослідження, транспорт, енергетика, сільське господарство та розвиток сільських територій, ветеринарна та фітосанітарна політика, рибальство, регіональна політика і координація структурних інструментів та інші.

Віцепрем’єр-міністр наголосив, що завдання уряду — максимально використати час до 8 вересня для завершення фінального внеску України у Звіт Єврокомісії щодо пакета розширення 2024 року.

«Спільний обов’язок — уряду, парламенту, усіх профільних інституцій — забезпечити своєчасне та якісне виконання рекомендацій Єврокомісії. Отже, сьогодні маємо визначити, у яких сферах необхідно подвоїти зусилля, щоб продемонструвати прогрес. Важливо забезпечити позитивну динаміку реалізації навіть тих заходів, термін виконання яких припадає на серпень або IV квартал цього року», — підкреслив Тарас Качка.

Кластери 2, 3, 4 та 5 разом охоплюють 116 рекомендацій Європейської комісії та 233 заходи. Учасники наради окреслили подальші кроки та дії, щоб прискорити виконання поставлених завдань.

Участь у зустрічі взяли члени робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України, зокрема Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства фінансів, Міністерства енергетики, Міністерства розвитку громад та територій України, Верховної Ради України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку, Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Антимонопольного комітету України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Державної інспекції ядерного регулювання, Державної митної служби України та інші. Також участь у зустрічі взяв генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ Олександр Ільков.

Довідково:

Кабінет Міністрів у березні затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах пакета розширення ЄС 2024 року. План містить понад 380 заходів, спрямованих на виконання рекомендацій Єврокомісії, що були представлені у Звіті про прогрес України в межах пакета розширення 2024 року, а також на продовження виконання рекомендацій ЄК 2023 року, які не було виконано в повному обсязі. Документ встановлює заходи щодо виконання 195 рекомендацій за 33 переговорними розділами в межах шести кластерів за сферами: економічні критерії, функціонування демократичних інституцій і реформа державного управління. Кожен захід закріплений за конкретною рекомендацією та передбачає строки і відповідальних за їх виконання. Прогрес України щодо виконання рекомендацій, визначених у межах пакета розширення, слугує індикатором готовності нашої держави до інтеграції в Європейський Союз.