Україна отримає від Словаччини обладнання і техніку нелетального призначення, зокрема п’ять машин для розмінування Bozena. Відповідну угоду підписали міністр оборони України Денис Шмигаль і віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк.
Згідно з угодою, Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.
«На зустрічі подякував словацькому колезі за допомогу, яка рятує життя українців. Ми відчуваємо підтримку Словаччини на шляху до досягнення справедливого тривалого миру», — заявив Денис Шмигаль.
Він також подякував за пакети допомоги, які вже надала Словаччина. Країна працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки.
«Обговорили перспективи співпраці між українськими та словацькими компаніями. Дякую уряду та народові Словаччини за підтримку», — резюмував міністр, повідомляє Міністерство оборони.