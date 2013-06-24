Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела зустріч із провідними представниками ринку нафтопродуктів, на якій скоординували подальші дії у зв’язку з поточною ситуацією на паливному ринку, що має переважно зовнішні причини.

«Наше спільне завдання — забезпечити безперебійну наявність пального в державі. Уряд розраховує, що оператори ринку — і державна Укрнафта, і приватні компанії — забезпечать належне наповнення ринку та стабільну доступність для споживачів у всій країні», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, ціни на пальне мають формуватися справедливо з урахуванням поточної ситуації зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій.

Очільниця українського уряду нагадала: «Укрнафта виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку. Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба, мають здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на можливі спекуляції на ринку. Важливо забезпечити, щоб їхня робота не створювала безпідставного тиску або перешкод для добросовісного бізнесу».

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль отримав завдання забезпечити щоденну координацію із представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань, зокрема тих, що виникають у роботі операторів ринку.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев разом з Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв’язку з істотним зростанням цін на нафтопродукти, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.