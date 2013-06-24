Широкий спектр питань щодо страхування воєнних ризиків обговорили під час координаційної зустрічі команд Мінекономіки на чолі з міністром Олексієм Соболевим, Нацбанку — на чолі з головою Андрієм Пишним та представників страхового ринку.

На ринку вже наявні продукти з покриттям воєнних ризиків. Сумарна перестрахова ємність, сформована завдяки підтримці партнерів, зокрема Lloyd’s ($400 млн), DFC ($200 млн), ЄБРР (я110 млн), а також зростанню власного українського ринку (до $350 млн), сягнула понад $1 млрд. Це дає змогу пропонувати страхові продукти для покриття воєнних ризиків щодо майна, вантажів, автотранспорту та залізничного рухомого складу.

Уряд працює над тим, щоб зробити більш зручною та корисною для бізнесу державну компенсаційну модель, яку реалізує Експортно­кредитне агентство України. Із 1 січня 19 компаній виявили бажання стати учасниками державної програми. З них 15 подали заявки на компенсацію збитків на прифронтових територіях, а чотири уклали договори страхування від воєнних ризиків в інших регіонах України, де держава має намір знизити страховий тариф до 1% на суму до 1 млн грн.

Як ішлося на зустрічі, подальший розвиток страхування потребує комплексного підходу.

«Маємо спільне завдання — перейти від точкових рішень, які вже працюють на ринку, до розроблення комплексної єдиної архітектури, де є страхові продукти, доступні для кожного. Прагнемо якомога швидше напрацювати єдину стратегію страхування, яка б забезпечила максимальне охоплення всіх підприємств та інвесторів, і закріпити її законодавчо», — зазначив Олексій Соболев.

На зустрічі було представлено та погоджено концепцію трирівневої системи, яка має покрити потреби як малого й середнього бізнесу, так і великих інвесторів.

Перший рівень — державні програми з мінімальною вартістю, які найбільше підходять для тих зон та ризиків, де ринкові механізми не діють.

Другий — гібридні продукти, де ринок та держава можуть гарантувати покриття спільно через співфінансування або компенсацію.

Третій — комерційні продукти без участі держави.

Як було зазначено, перевага представленої моделі полягає у долуюченні держави до процесу страхування ризиків там, де ринкові механізми не працюють: на прифронтових територіях, в окремих галузях тощо, повідомляє Мінекономіки.