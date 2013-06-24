25 територіальних громад з різних регіонів країни подали заявки на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Розгляд і оцінка поданих пропозицій стануть фінальним етапом першої фази втілення проєкту, координацію якого здійснює Міністерство розвитку громад та територій.

Експериментальний проєкт передбачає будівництво муніципального орендного житла, яке перебуватиме у власності громад і надаватиметься за орендними ставками, нижчими за ринкові. Передусім таке житло призначене для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, багатодітних родин, людей з інвалідністю, а також працівників соціальної та критичної інфраструктури.

«Ми запроваджуємо нову модель, яка дає громадам інструмент для будівництва житла тим, хто найбільше цього потребує, — внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили власний дім, фахівців, що працюватимуть і залишатимуться у громадах.

Це не тимчасові рішення, а створення гідних умов для життя. 25 ініціативних звернень від громад — це початок проєкту, який дасть змогу напрацювати механізм, а після завершення пілотної фази — масштабувати модель муніципального орендного житла на всю країну, спираючись на реальний досвід і потреби людей», — наголосила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Географія поданих звернень охоплює громади різного масштабу: від обласних центрів до середніх і малих. Значну частину заяв подали громади, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб, а також громади з регіонів, що постраждали внаслідок бойових дій або тимчасової окупації.

Серед заявників — сім обласних центрів: Львів, Житомир, Миколаїв, Харків, Хмельницький, Кропивницький та Полтава. Загалом заявки надійшли від громад Полтавської, Львівської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Тернопільської, Харківської, Житомирської та Одеської областей. Це міста Кременчук, Дрогобич, Буча, Вознесенськ, Збараж, Бердичів, Обухів тощо, повідомляє Мінрозвитку.