Втілення проєкту Національного військового меморіального кладовища обговорили на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Представники уряду, Київської ОВА, Українського інституту національної пам’яті, ветеранських і громадських організацій, історики та родини загиблих скоординували подальші кроки у цьому напрямі.

«Ушанування захисників і захисниць України — один із ключових пріоритетів державної ветеранської політики. Національне військове меморіальне кладовище має стати простором шани, гідності та вдячності до тих, хто віддав життя за Україну», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що завершено перший пусковий комплекс першої черги і для поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом розпочнуться перші поховання захисників. Водночас триває будівництво другого пускового комплексу.

«Попереду ще багато роботи. Завдання держави — створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим Героям», — наголосив Прем’єр, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.