На запит МОЗ у червні 2025 року було придбано сім автомобілів швидкої допомоги типу С (реанімобілі з повним оснащенням для надання екстреної медичної допомоги). Закупівлю здійснило державне підприємство «Медичні закупівлі України» (МЗУ) за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу Президента України Володимира Зеленського UNITED24та завдяки внеску партнера UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Від початку повномасштабної війни ворог знищив 278 автомобілів екстреної допомоги, ще 131 пошкоджено, а 80 захоплено окупантами. Але навіть без цього навантаження на систему «екстренки» зросло в рази. Кожна нова машина, яку сьогодні отримуємо завдяки підтримці партнерів і внескам донорів, — це не просто компенсація втрат. Це — посилення системи, яка щодня рятує життя, працюючи на максимум у найважчих умовах. Підсилення «екстренки» було і залишається нашим стратегічним пріоритетом», - зазначила заступник Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Придбані коштом UNITED24 машини виготовлені на базі DANGEL Jumper (повноприводного мікроавтобуса, адаптованого для роботи в складних дорожніх умовах) та повністю відповідають вимогам до спеціалізованого медичного транспорту. Кожна автівка оснащена сучасним обладнанням для надання екстреної допомоги: апаратом ШВЛ, капнографом, дефібрилятором, монітором тиску, електрокардіографом, портативним пульсоксиметром, глюкометром, небулайзером, пологовим комплектом, реанімаційним мішком тощо.

Загальна вартість закупівлі склала 21,5 млн грн, вартість одного авто складає близько 3,1 млн грн.

Шість із семи автомобілів «швидкої» вже передані у розпорядження двох військових частин, а також до Одеського та Харківського обласних центрів екстреної медичної допомоги. Ще одну машину найближчим часом отримає Херсонський обласний центр.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення рф, МЗУ придбало 247 «швидких» за кошти, залучені через платформу UNITED24. Загальна вартість закупівель складає майже 667,6 млн грн.

Ці автівки щоденно рятують життя людей у 20 регіонах України (окрім Вінницької, Тернопільської, Закарпатської областей і тимчасово окупованої Луганської), а частина з них підтримує потреби військових на передовій.