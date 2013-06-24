Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з каналів розповів про нові цифрові сервіси та технології, які вже тестуються та незабаром стануть доступними українцям. Серед них — Starlink Direct to Cell, реалізована Дія Картка, та AI-асистент на порталі Дія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Starlink Direct to Cell — це технологія супутникового зв’язку, що дозволяє підключатися до мережі зі смартфона без мобільних веж. Наразі триває тестування, а вже наприкінці осені українці зможуть безоплатно надсилати sms-повідомлення. Наступного ж року — телефонувати та користуватися мобільним інтернетом.

Дія Картка — єдина картка для всіх державних виплат і програм підтримки. За першу добу її відкрили 300 000+ українців, а станом на зараз — понад 600 000 користувачів.

Важливий анонс — AI-асистент на порталі Дія, який допоможе отримувати державні послуги. Штучний інтелект відповідатиме на запити користувача та генеруватиме потрібні довідки про доходи.

«Ми також працюємо над електронним акцизом, послугами для українців за кордоном, розлученням онлайн та іншими сервісами. Україна стає однією з провідних країн світу за рівнем цифрових інновацій», — додав Михайло Федоров.