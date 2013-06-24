Рада Європейського Союзу затвердила інструмент SAFE (Security Action for Europe) — масштабну ініціативу, яка передбачає залучення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонно-промислові комплекси країн-членів ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Україна офіційно визнана партнером програми SAFE. Це означає, що українські виробники ОПК тепер зможуть повноцінно долучатися до спільних європейських закупівель (закупівлі можуть здійснюватися на підприємствах вітчизняних ОПК), інтегруватися в ланцюги постачання та реалізовувати спільні проекти у сфері високотехнологічної оборонної продукції. Це — основа для глибшої кооперації, локалізації виробництва та розвитку інновацій разом з європейськими партнерами.

З української сторони координація роботи в межах SAFE відбувається через Task Force Україна–ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва. Нагадаємо, перше засідання цієї робочої групи відбулося 12 травня 2025 року в Брюсселі.

Робоча група має на меті поглибити інтеграцію українського ОПК до європейської оборонно-технологічної екосистеми, розвивати спільні виробництва та інноваційні проекти, координувати роботу в рамках програм SAFE та EDIP, залучати механізм SAFE Loans для фінансування замовлень за участі України, що дасть змогу масштабувати виробництво й пришвидшити постачання, а також забезпечити системний обмін інформацією про спроможності, вузькі місця й технології та використати український бойовий досвід для формування технологічних дорожніх карт ЄС.

“Продовжуємо спільну роботу: розробляємо фінансові інструменти для підтримки нашого ОПК, посилюємо кооперацію у сфері протиповітряної оборони, а також плануємо інтегрувати виробничі процеси з європейськими компаніями для створення стійких ланцюгів постачання. Дякуємо європейським партнерам за ініціативність, лідерство і готовність до спільної дії. Разом робимо українсько-європейську оборонну співпрацю сильнішою”, - зазначив заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції Давид Алоян.